12e Forum des entreprises vietnamiennes d’outre-mer en Europe . Photo: Association de liaison avec les Vietnamiens à l'étranger

Budapest (VNA) – Le 12e Forum des entreprises vietnamiennes d’outre-mer en Europe et des activités connexes ont eu lieu du 29 septembre au 2 octobre à Budapest, en Hongrie, réunissant plus de 400 délégués dont des représentants d'entreprises vietnamiennes venues de 19 pays européens.L’événement a porté sur deux sujets principaux : la transformation des activités commerciales à l'ère numérique et la promotion des exportations vietnamiennes vers le marché européen, en particulier des produits en provenance de provinces au Centre. Il a également permis de présenter des atouts, potentiels et orientations de développement de plusieurs localités vietnamiennes.Le point d’orgue de la série d’activités en marge du Forum était la rencontre entre des entreprises vietnamiennes et hongroises, organisée le 2 octobre par le Bureau du Commerce du Vietnam en Hongrie, en coordination avec l'ambassade du Vietnam dans ce pays et l’Agence de promotion du commerce du Vietnam.Une vingtaine d’entreprises vietnamiennes spécialisées dans l’agroalimentaire, le textile-habillement, la pharmacie, la production de biens de consommation, ainsi que des importateurs, représentants de grandes chaînes de vente au détail en Hongrie, y ont participé. -VNA