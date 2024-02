Le 10e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Japon. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense et Serizawa Kiyoshi, vice-ministre japonais de la Défense, ont coprésidé mardi 27 février à Hanoi le 10e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Japon.

Selon Hoang Xuan Chiên, ce dialogue revêt une signification particulière, car les deux pays viennent d'élever leurs relations au rang du partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, à l'occasion de la visite officielle du président vietnamien au Japon en novembre 2023. Les relations entre le Vietnam et le Japon entrent dans une nouvelle étape de développement, ouvrant des opportunités de coopération dans de nombreux domaines entre les deux ministères de la Défense.

Lors du dialogue, les deux parties ont également discuté de la situation mondiale et régionale ainsi que des questions d'intérêt commun.

Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên a souligné que le Vietnam était cohérent avec la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de multilatéralisation, de diversification des relations et de politique de défense des « quatre non », souhaitant toujours que les pays résolvent leurs problèmes par le dialogue, par des voies pacifiques, sur la base du droit, des engagements internationaux, pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement.

Le vice-ministre japonais de la Défense, Serizawa Kiyoshi, a affirmé l'importance des relations Vietnam-Japon en général et de la coopération en matière de défense entre les deux pays en particulier.

Partageant son point de vue sur la situation mondiale et régionale, il a souligné la primauté du droit, les efforts communs pour construire un environnement de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

Lors du dialogue, les deux parties ont convenu à poursuivre leurs efforts pour promouvoir la coopération, en se concentrant sur l'échange de délégations à tous les niveaux et sur les domaines comme l'éducation, la formation, l'industrie de la défense, la médecine militaire, la cybersécurité et le sauvetage, le maintien de la paix, la résolution des conséquences de la guerre, l'amélioration les capacités d’application de la loi en mer.

Les deux parties ont également convenu de continuer à mettre en œuvre des programmes de soutien pour renforcer les capacités dans les domaines où les deux pays ont des atouts et des besoins, et de renforcer la consultation et la coordination au sein des institutions multilatérales participantes, en particulier la réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM ).

Le ministère vietnamien de la Défense est prêt à accueillir des officiers japonais venant suivre le cours d'officiers de défense internationale à l'Académie de la Défense et les cours de langue vietnamienne à l'Académie des sciences militaires. -VNA