L'autoroute Nghi Son - Dien Chau sera ouverte à la circulation le 2 septembre

L’autoroute Nghi Son - Dien Chau fait une longueur de 50 km, partant de la commune de Tan Truong, chef-lieu de Nghi Son dans la province de Thanh Hoa, jusqu'à la commune de Dien Thap, district de Dien Chau, province de Nghe An. La partie traversant Thanh Hoa fait 6,5 km de long et celle traversant Nghe An mesure 43,5 km. Photo : VNA