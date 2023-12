Authentification biométrique lors de l'enregistrement à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (AACV) a publié le 25 décembre un rapport écrit au ministère du Transport et des Communications, demandant son approbation de la proposition de la Société des aéroports du Vietnam (SAV) de continuer l’application de l'authentification biométrique aux passagers aériens.Pour être authentifiés biométriquement, les passagers aériens doivent disposer d'une carte d'identité de citoyen à puce et d'un code de réservation PNR (Passenger Name Record), et accepter de partager des données personnelles et des informations de reconnaissance faciale.Parallèlement, les comptoirs d'enregistrement doivent être équipés de lecteurs de cartes d'identité à puce et d'un dispositif de reconnaissance faciale.Au premier trimestre 2024, la SAV achèvera l'installation des solutions logicielles d'application de carte d'identité et d'authentification biométrique complète dans les aéroports de Phu Bai (province de Thua Thien-Hue), Cat Bi (ville de Hai Phong) et Dien Bien (province du même nom). -VNA