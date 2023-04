L'Australie, le 2e plus grand débouché de crevettes du Vietnam dans le CPTPP. Photo d'illustration/tapchicongthuong

Hanoi (VNA) - L'Australie est le deuxième marché à l'export des crevettes du Vietnam au sein du marché CPTPP (Accord de partenariat transpacifique global et progressiste) après le Japon, représentant 27% de la valeur totale des exportations de crevettes du Vietnam vers ce bloc. Ce pays est également le 5e débouché de crevettes du Vietnam avec 8% du total.

Selon l'Association des exportateurs et producteurs aquatiques du Vietnam (VASEP), en février 2023, les exportations nationales de crevettes vers l'Australie ont enregistré une croissance de 7 %, atteignant 19 millions de dollars.

En 2022, les exportations de crevettes vers l'Australie ont enregistré la deuxième croissance la plus élevée après la Chine, avec 272 millions de dollars, en hausse de 44 % en glissement annuel. Si la demande d'importation des États-Unis et de l'UE a diminué au 4e trimestre 2022, celle de l'Australie a affiché une croissance constante depuis le début de l'année.

Au cours de la période de 2018-2022, les exportations de crevettes vers l'Australie ont augmenté de 11 à 44 %/an. La croissance la plus élevée de 44% a été enregistrée en 2022, ce qui prouve que les mesures visant à promouvoir les exportations du Vietnam vers l'Australie par le biais d'activités diplomatiques, de promotion commerciale et de soutien des ALE ont donné de bons résultats.

Sur le marché australien, les crevettes vietnamiennes sont compétitives face à leurs homologues de Thaïlande et de Chine. Depuis 2015, le Vietnam a fermement maintenu sa position de premier fournisseur de crevettes de l'Australie avec une part de marché qui n'a cessé de croître, passant de 32 % en 2015 à 69 % en 2022. -CPV/VNA