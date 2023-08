Hanoï (VNA) – Le volet de financement Innovation Partnership Grants dans le cadre du programme Aus4Innovation du gouvernement australien fournira 2 millions de dollars australiens (1,3 million de dollars américains) pour le quatrième cycle de financement en faveur de l’ innovation technologique dans le secteur agricole vietnamien.Cette initiative vise à fournir des fonds ciblés pour soutenir des projets ayant été mis en œuvre à titre expérimental en vue de relever des défis et de saisir des opportunités du système d'innovation vietnamien.Le programme Aus4Innovation est géré et mis en œuvre par le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) en partenariat avec le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies. Il a déjà soutenu trois cycles de financement, avec un total de 12 projets financés, qui ont tous donné des résultats positifs.Des subventions allant de 250.000 à 700.000 dollars australiens seront accordées à des projets de coopération entre le Vietnam et l'Australie. Les bénéficiaires auront jusqu'à 24 mois pour mettre en œuvre les activités proposées.Sous le thème "L'innovation de haute technologie pour relever les défis de l'agriculture en vue du développement durable", ce cycle accueillera des idées qui utilisent la technologie pour relever des défis concernant l'amélioration de la productivité dans la production et la transformation et de l'utilisation des ressources agricoles, le développement des marchés pour les produits agricoles.Depuis 2018, le gouvernement australien aide le Vietnam à développer un écosystème d'innovation grâce à son programme phare Aus4Innovation. Selon une dernière décision, ce programme est prolongé jusqu'en 2028, avec un budget total de 33,5 millions de dollars australiens pour 10 ans. -VNA