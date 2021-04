Hanoi, 19 avril (VNA) – L’ambassade d’Australie à Hanoi et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont annoncé un programme de 13,5 millions de dollars australiens pour soutenir l’introduction et la livraison de doses de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam.

L'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Robyn Mudie. Photo : VNA

La coopération entre l'Australie et l'UNICEF devrait fournir un ensemble unique et holistique qui aidera le Vietnam dans plusieurs domaines vitaux pour la mise en œuvre réussie d'un programme de vaccination de masse contre le COVID-19, selon un communiqué de presse de l'UNICEF publié le 19 avril.Plus précisément, ce soutien aidera le Vietnam à acheter du matériel de la chaîne du froid pour stocker et transporter les vaccins là où ils sont nécessaires à travers le pays, offrir des cours de formation et du matériel pour s'assurer que les agents de santé et les fonctionnaires vietnamiens sont prêts et soutiennent l'élaboration de plans de vaccination dans les régions et provinces éloignées pour assurer une couverture antivirale équitable et uniforme, a déclaré l'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Robyn Mudie.Selon Rana Flowers, représentante de l' UNICEF au Vietnam, l'introduction de tout nouveau vaccin, en particulier pour le COVID-19, est une tâche importante pour tout gouvernement, avec de nombreuses étapes importantes impliquées.Grâce au partenariat avec le gouvernement australien, l'UNICEF s'est engagé à travailler avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires pour soutenir l'introduction et le déploiement des vaccins anti- COVID-19 au Vietnam, a-t-elle déclaré.Le programme aidera le Vietnam à vacciner 20% des groupes prioritaires d'ici la fin de 2022 et jettera les bases nécessaires pour vacciner le reste de la population et à mesure que le médicament est déployé dans tout le pays.Le financement du programme provient de l'Initiative régionale d'accès aux vaccins et de sécurité sanitaire, d'une valeur de 523,2 millions de dollars australiens, ainsi que du programme de coopération au développement Canberra-Hanoi.Au total, l' Australie s'est engagée à fournir 40 millions de dollars australiens sur trois ans pour soutenir les efforts d'achat et d'application des vaccins du Vietnam. - VNA