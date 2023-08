La Commission antidumping australienne a décidé de ne pas imposer de droits antidumping sur les produits à base de nitrate d'ammonium originaires de Lituanie et du Vietnam. Photo : VNA

Dans ce cas, les fabricants et exportateurs vietnamiens ont pleinement coopéré avec l'ADC et fourni les données et informations requises, ce qui a contribué de manière significative à l'issue positive de l'affaire.TRAV a déclaré que les activités d'enquête sur les recours commerciaux de l'Australie avaient également été jugées assez objectives et transparentes, avec un examen approfondi des informations et des données fournies par le Vietnam. Cela donne l'opportunité au produit vietnamien d'être à nouveau exporté vers ce marché.Auparavant, l'ADC avait indiqué que les produits à base de nitrate d'ammonium devaient faire l'objet de dumping pendant la période d'enquête du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.Selon l’l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam, les produits à base de nitrate d'ammonium importés de Lituanie et du Vietnam représentent respectivement environ 0,8 % et 0,2 % de la part de marché totale en Australie.Auparavant, l'affaire avait été initiée par l'ADC le 8 juin 2022, impliquant le Chili, la Lituanie et le Vietnam. En août 2022, l'ADC a annoncé la clôture de l'enquête sur le Chili car le pays n'a pas exporté de nitrate d'ammonium pendant la période d'enquête.Comme prévu, la date limite pour soumettre des commentaires sur la déclaration des faits essentiels (SEF) est de 20 jours à compter de la date de publication de la SEF (prévue pour le 19 juin 2023).Le rapport d'enquête final a été publié le 8 août. Le ministre australien de l'Industrie, des Sciences, de l'Énergie et des Ressources rendra une décision officielle (attendue) dans les 30 jours suivant la date de réception du rapport d'enquête final.Les documents et informations relatifs à l'affaire sont publiés par l'ADC à l'adresse suivante : https://www.industry.gov.au/regulations-and-standards/anti-dumping-and-countervailing-system/anti-dumping-commission -cas-actuels/605. – VNA