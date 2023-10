Depuis le début de l'année, les zones industrielles (ZI) implantée de Hai Duong ont attiré plus de 293 millions de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), atteignant 146,6% du plan 2023. Photo : VNA

Hai Duong (VNA) - Selon le Comité de gestion des zones industrielles de la province de Hai Duong, depuis le début de l'année, les zones industrielles (ZI) implantée dans cette localité du Nord ont attiré plus de 293 millions de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), atteignant 146,6% du plan 2023.En plus, les ZI de Hai Duong ont également drainé des investissements directs nationaux de plus de 3.955 milliards de dongs.Dans les temps à venir, pour continuer à attirer des projets d'investissement dans les ZI de la province de Hai Duong, le chef du Comité de gestion du parc industriel de Hai Duong, Nguyen Trung Kien a déclaré que son Comité continuerait à se coordonner avec d'autres Services et branches pour donner des consultations aux dirigeants provinciaux dans l'élaboration des orientations de développement des ZI sur la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, et de les intégrer dans la planification provinciale.Ce Comité accompagne et résout également les difficultés des entreprises, coordonne l’organisation de dialogues entre entreprises et autorités provinciales, promeut l’attrait des investissements dans les ZI, en donnant la priorité aux projets d'IDE à contenu technologique élevé et à la sous-traitance industrielle.De même, ce Comité poursuit également la réforme administrative, déploie des services de consultation et d’assistance aux entreprises en matière d'information, d'octroi de licences pour les travailleurs étrangers et de procédures liées aux certificats d'investissement.Jusqu’au 7 septembre dernier, Hai Duong avait séduit 265 projets d'IDE de 23 pays et territoires, avec un capital d'investissement total enregistré de plus de 5,17 milliards de dollars.-VNA