Alger (VNA) - L'Association internationale des amis de la révolution algérienne a vu le jour le 3 juillet à Alger.

Vo Hong Nam, fils du général Vo Nguyên Giáp, et Trân Van Bình, fils du général de division Trân Van Quang, qui ont tous deux contribué de manière significative à la victoire de Dien Bien Phu, ont été élus membres du comité exécutif de l'Association.

Avec pour objectif de reconnaître et d'apprécier la solidarité, le soutien et les sacrifices du peuple international envers la révolution algérienne, l'Association a réuni 70 délégués de plus de 30 pays dans le monde, dont deux représentants vietnamiens.

Le diplomate algérien et ancien ambassadeur Noureddine Djoudi a été élu président de l'association et l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, nommé président d'honneur.

Le Vietnam est particulièrement honoré pour ses contributions au mouvement de libération nationale en général et à la révolution algérienne en particulier. Les délégués internationaux et les amis algériens présents à la cérémonie ont exprimé leur admiration pour le Président Hô Chi Minh, le général Vo Nguyên Giáp, considérant le Vietnam comme un modèle dans la lutte pour la libération nationale et le développement du pays. Ils ont espéré que le Vietnam continuerait de jouer un rôle plus actif dans la promotion de la paix et du progrès dans le monde. -VNA