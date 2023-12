La protection et la promotion des droits de l’homme constituent une politique constante du Parti et de l’État du Vietnam. Avec comme ligne directrice de placer l'être humain au centre, d'être la force motrice du développement national, de s'efforcer d'améliorer la vie et les droits de jouissance du peuple, sans laisser personne de côté, le Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations importantes en matière de protection des droits de l'homme au fil des ans.

Dimanche soir, de nombreux habitants et touristes ont convergé vers les églises et les lieux publics de Hanoï pour célébrer Noël.

Le 2e sommet du Bouddhisme Vietnam-Laos-Cambodge a débuté lundi à Ho Chi Minh-Ville (Vietnam), réunissant des dirigeants de la Sangha, des érudits et des praticiens du Dharma du Vietnam, du Laos et du Cambodge, avec comme objectif de promouvoir le dialogue et la collaboration pour une compréhension plus approfondie des valeurs et principes bouddhistes communs.