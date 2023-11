Réunion de l'Association d'amitié Vietnam - Roumanie. Photo: VNA Réunion de l'Association d'amitié Vietnam - Roumanie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam - Roumanie (AAVR), relevant de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, s'est réunie le 26 novembre à Hanoi pour célébrer le 105e anniversaire de la Grande Journée de l'Union de la Roumanie (1er décembre 1918).Dans son discours, le président de la AAVR, Ho Quang Loi, a souligné les réalisations enregistrées par les Roumains en matière de construction et de développement national, malgré de nombreux défis dus aux troubles géopolitiques.La Roumanie a été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1950, a-t-il déclaré, soulignant qu'au cours des dernières années, l'amitié bilatérale et la coopération globale se sont élargies et approfondies dans différents domaines, dont la diplomatie, le commerce, l'agriculture, l’industrie, le travail, le tourisme, l’éducation et la formation.Ho Quang Loi a souligné la coopération décentralisée entre les deux pays, qui ont été renforcées comme en témoignent l'établissement de relations de jumelage entre certaines localités et diverses activités d'échange entre les peuples.Il a profité de l'occasion pour passer en revue les opérations de l'association depuis sa création en 1991 et a exprimé sa conviction que les relations Vietnam - Roumanie se développeront davantage dans les temps à venir.Pour sa part, l'ambassadrice roumaine Cristina Romila a déclaré que divers séminaires, conférences et expositions avaient été organisés pour promouvoir la coopération économique.La Roumanie a dispensé une formation à plus de 4.000 étudiants vietnamiens, a-t-elle indiqué, ajoutant qu'au cours des deux dernières années, 10 universités roumaines sont venues au Vietnam pour y recruter.Concernant le commerce bilatéral, selon la diplomate, au cours de la période 2019-2022, il est passé de 216 millions de dollars à 425 millions de dollars, et sa valeur devrait encore augmenter dans l’avenir.Elle a suggéré que les deux parties élargissent leur coopération dans l'agriculture, les produits de la mer, le cuir et la chaussure, ainsi que la formation dans des domaines stratégiques tels que la construction et les soins de santé.A cette occasion, l'association a honoré des individus et des collectifs pour leurs contributions actives à son fonctionnement ainsi qu'aux relations Vietnam - Roumanie. -VNA