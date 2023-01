Des délégués lors de la cérémonie de création. Photo : VNA

Tel Aviv, 23 janvier (VNA) - L'Association d'amitié Israël-Vietnam a été créée en vue de promouvoir la diplomatie populaire entre les deux pays.La cérémonie de création a eu lieu au siège du ministère israélien des Affaires étrangères le 22 janvier, l'une des activités célébrant le 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales cette année.L'Association rassemble des générations d'ambassadeurs, d'ambassadeurs adjoints et de diplomates israéliens qui ont travaillé au Vietnam au cours des 20 dernières années. Certains d'entre eux ont pris leur retraite ou sont passés au secteur privé, mais conservent toujours leur sentiment particulier envers la nation d'Asie du Sud-Est.Le président de l'Association, Amikam Levy, qui a été ambassadeur au Vietnam de 2001 à 2003, a déclaré que l'organisation espère promouvoir et intensifier davantage les relations entre les deux pays, qui présentent un certain nombre de similitudes, notamment sur le plan culturel.L'ancien ambassadeur adjoint Eyal Buvilski a déclaré que le temps qu'il a travaillé au Vietnam a été une grande expérience non seulement pour lui-même mais aussi pour sa famille.Alors que les relations bilatérales s'épanouissent au niveau gouvernemental, il est temps que la diplomatie populaire se développe en conséquence, et la fondation de l'Association doit le faire, a-t-il noté, exprimant son espoir que davantage d'Israéliens et de Vietnamiens se rendront mutuellement visite.L'ambassadeur vietnamien Ly Duc Trung a déclaré que le Vietnam attachait de l'importance à la diplomatie populaire, qui a un rôle crucial à jouer dans la création et le maintien d'un environnement pacifique et stable pour développer le pays et élever sa stature.Il a ajouté que les entreprises des pays ont bénéficié de partenariats florissants, mais qu'une plus grande coopération entre les deux peuples est nécessaire pour favoriser les relations bilatérales.Ly Duc Trung espère que l'Association deviendra une maison commune pour tous afin de contribuer au renforcement de ces liens.- VNA