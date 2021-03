Le président de l'Assemblée nationale et du Conseil électoral national, Vuong Dinh Hue (debout). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 6e journée de travail de la 11e session de l’Assemblée nationale (14e législature) a eu lieu le 31 mars.



Mercredi matin, l'Assemblée nationale a élu le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil électoral national au scrutin secret. Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, a été élu à ces postes. Il a prêté serment à 09h00. La séance a été retransmise en direct à la radio et à la télévision.



Sous la présidence de son président Vuong Dinh Hue, l’Assemblée nationale a tenu une séance sur des questions de personnel. Les députés ont écouté un rapport du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur la libération de leurs fonctions de certains vice-présidents de l’Assemblée nationale, avant d’en discuter en groupes.



Mercredi après-midi, l’Assemblée nationale a libéré Tong Thi Phong, Uong Chu Luu et Phung Quoc Hien de leurs fonctions de vice-présidents de l’Assemblée nationale. Les députés ont ensuite discuté de la liste des candidats pour les élections de vice-présidents de l’Assemblée nationale.



Jeudi 1er avril, les députés éliront des vice-présidents de l’Assemblée nationale, avant de discuter du rapport de travail pendant la période 2016-2021 de l’Audit d’Etat. Jeudi après-midi, ils écouteront le chef de l’Etat présenter un rapport sur la libération du Premier ministre de ses fonctions. -VNA