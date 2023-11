Des députés de la province de Hai Duong lors de la 6e session de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors du 14e jour de travail de sa 6e session, jeudi 9 novembre, l’Assemblée nationale a discuté de plusieurs questions dans différents domaines.



Jeudi matin, les députés ont travaillé sur la modification de certains contenus de la résolution 53/2017/QH14 du 24 novembre 2017 de l'Assemblée nationale concernant le rapport d'étude de faisabilité pour le projet de récupération de terrains, d'indemnisation, de soutien et de relogement au service de l'aéroport international de Long Thanh.



Le ministre des Transports, Nguyen Van Thang, a expliqué et clarifié certains problèmes soulevés par des députés.



Les députés ont également discuté du projet de résolution sur l’application à titre expérimental de certains mécanismes et politiques spécifiques en matière d'investissement dans la construction d'ouvrages de circulation routière.



Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a expliqué et clarifié certains problèmes soulevés par des députés.



Jeudi après-midi, l’Assemblée nationale a approuvé une résolution sur le plan de développement socio-économique 2024.



Les députés ont ensuite écouté des rapports sur le projet de loi sur l'organisation des tribunaux populaires (modifiée), avant d’en discuter en groupes. -VNA