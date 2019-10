Hanoi (VNA) – La 8e journée de travail de la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature s’est tenue mercredi 30 octobre à Hanoi sous la houlette de la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân.

Le député Nguyen Huu Quang de Thanh Hoa prend la parole lors de la réunion. Photo: VNA

Les législateurs ont discuté des résultats du plan de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2019, du plan de développement socio-économique et le budget de l’État pour 2020, de la mise en œuvre du budget de l’Etat pour 2019 et des prévisions budgétaires de l’Etat ainsi que de l’allocation budgétaire pour 2020.Cinquante-deux députés se sont exprimé lors de la réunion. La majorité de députés se sont mis d’accord avec le rapport du gouvernement et le rapport d’examen de la législature selon lesquels 2019 sera la deuxième année consécutive que les 12 objectifs socio-économiques assignés par l’Assemblée nationale ont été atteints. Les dépassements budgétaires atteignent 3,4%, tandis que l’inflation est maintenue au-dessous de 4%.Ils ont exprimé leurs points de vue sur la formation du personnel, l’accélération de la restructuration économique, la réforme de l’environnement des affaires, la sécurité de l’information et la cybersécurité, la réduction de la pauvreté dans les régions montagneuses et ethniques et le développement de l’économie maritime.Le ministre des Communications et des Transports, Nguyên Van The et le ministre de la Justice, Lê Thanh Long, ont clarifié les questions soulevées par les députés.En conclusion de la réunion, le vice-président de l’Assemblée nationale, Phung Quôc Hiên, qui a dirigé le débat retransmis en direct à la Télévision du Vietnam et à la radio La Voix du Vietnam, a déclaré que l’Assemblée nationale continuera à se pencher sur les questions socio-économiques et le budget de l’Etat lors de sa séance du 31 mai.Les ministres de la Culture, de la Science et de la Technologie, des Finances, du Plan et de l’Investissement monteront au créneau pour en apporter des éclairages sur les problèmes dans les limites de leurs compétences respectives. – VNA