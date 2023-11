Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a présidé mardi 7 novembre à Hanoi une séance de travail pour passer en revue les préparatifs de la conférence de lancement du programme de surveillance de l’Assemblée nationale pour 2024.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (2e, à partir de la gauche) lors de la séance de travail, à Hanoi, le 7 novembre. Photo: VNA

La conférence examinera la mise en œuvre du programme de surveillance de 2023 de l’Assemblée nationale et de son Comité permanent et discutera des mesures pour mener à bien le programme de 2024, a fait savoir le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président du bureau de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong.Elle examinera également les plans de surveillance thématique des quatre équipes de surveillance de l’Assemblée nationale et de son Comité permanent en 2024, a-t-il indiqué.La conférence se tiendra ce mois-ci avec la participation de 250 délégués et sera connecté par liaison vidéo à 62 villes et provinces du pays. Ce sera la deuxième fois qu’une telle conférence aura lieu.Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a déclaré que la conférence devra également évaluer les résultats du programme de surveillance de 2023 en vue de tirer des leçons pour ce travail de 2024. Il a souligné la coordination des activités de surveillance et l’évaluation des résultats de surveillance.Il a demandé au Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale et aux commissions de l’Assemblée nationale de renforcer leur contrôle sur des cas spécifiques afin de traiter plus efficacement des questions plus vastes, ainsi que d’exercer leur autorité pour émettre des résolutions et des conclusions afin d’améliorer l’efficacité du travail de surveillance. – VNA