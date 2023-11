Photo: VNA Hanoï (VNA) – L’Assemblée nationale a approuvé le 9 novembre une résolution sur le plan de développement socioéconomique 2024 avec l’objectif de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 6,0 à 6,5 %.

En outre, le PIB par habitant devrait atteindre environ 4 700 à 4 730 dollars. L'industrie de transformation et de fabrication devrait représenter de 24,1% à 24,2% du PIB national. Le taux de croissance moyen de la productivité du travail social sera de 4,8% à 5,3%.

Ces objectifs ont été fixés sur la base de l'analyse et des prévisions de la situation nationale et internationale, en tenant compte des facteurs favorables et défavorables en 2024 et en suivant de près les orientations, objectifs et tâches du plan quinquennal de développement socioéconomique, a déclaré Vu Hong Thanh, président de la Commission économique de l'Assemblée nationale.