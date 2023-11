Hanoi (VNA) – Une séance de questions et réponses a débuté lundi 6 novembre dans le cadre de la 6e session de l’Assemblée nationale, axée sur la mise en œuvre de dix résolutions adoptées, notamment sur la surveillance thématique.

Une vision de la 6e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale prononcera un discours d’inauguration de la séance avant que les députés n’écoutent les rapports présentés par le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, le président de la Cour populaire suprême Nguyên Hoa Binh, le président du Parquet populaire suprême Lê Minh Tri, l’auditeur général de l’Audit d’Etat Ngô Van Tuân.Ces rapports portent sur la mise en œuvre de certaines résolutions la surveillance thématique adoptées lors de la 14e législature et depuis le début de la 15e législature.Un rapport de synthèse de la vérification de ce contenu sera présenté par le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président du Bureau de l’Assemblée nationale Bui Van Cuong.Les députés interrogeront les membres du gouvernement et chefs des secteurs concernés sur les dossiers relatifs aux domaines de la planification et de l’investissement, de la finance et de la banque jusqu’à 14h40, et sur les domaines de l’industrie et du commerce, de l’agriculture et du développement rural, des transports, de la construction, des ressources naturelles et de l’environnement durant le reste de l’après-midi.Cette séance consiste à interpeller sur l’exécution de certaines résolutions adoptées lors de la 14e législature et du début de la 15e législature à la 4e session de l’Assemblée nationale sur les activités de surveillance et d’interpellation, a déclaré le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.Ces interpellations se focalisent sur la mise en œuvre des "promesses" que les membres membres du gouvernement et chefs des secteurs ont faites devant l’Assemblée nationale et inscrites dans dix résolutions des Assemblées nationales des 14e et 15e législatures, et non pas sur les questions émergentes actuelles, a-t-il indiqué. – VNA