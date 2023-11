L’Assemblée nationale adopte une résolution sur le pilotage d’un certain nombre de mécanismes et politiques spécifiques en matière d'investissement dans la construction d'ouvrages de transport routier. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 6e session, l'Assemblée nationale a adopté mardi après-midi 28 novembre une résolution sur le pilotage d’un certain nombre de mécanismes et politiques spécifiques en matière d'investissement dans la construction d'ouvrages de transport routier.La résolution a obtenu 467 voix sur 467, soit 93,93%.Pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti et le plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025 de l'Assemblée nationale, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques spécifiques permettant d'accélérer la construction d’infrastructures routières modernes, a déclaré Vu Hong Thanh, membre du Comité permanent et président de la Commission économique de l' Assemblée nationale L’après-midi du même jour, l’Assemblée nationale a également approuvé la loi sur les forces participant à la défense de la sécurité et de l'ordre locaux. La loi comprend cinq chapitres, 33 articles et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2024. -VNA