Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 2e session extraordinaire, l'Assemblée nationale (15e législature) a adopté une résolution sur la poursuite de la mise en œuvre de certaines politiques de prévention et de contrôle de l'épidémie et l'utilisation continue des certificats d'enregistrement de la commercialisation des médicaments et des ingrédients médicinaux, qui ont expiré depuis le 1er janvier 2023.



Concrètement, certaines politiques de prévention et de contrôle de l'épidémie du COVID-19 sont poursuivies du 1er janvier au 31 décembre 2023, tandis que l'utilisation des certificats d'enregistrement de la commercialisation des médicaments et des ingrédients médicinaux qui ont expiré depuis le 1er janvier 2023, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.



Le même jour, les députés ont approuvé une résolution sur la Planification globale nationale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.



Selon cette résolution, le développement durant la période 2021-2030 doit être un développement inclusif, rapide et durable, basé principalement sur la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique, la transition verte et l'économie circulaire... La vision à l'horizon 2050 consiste à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé, doté d'une économie de marché à orientation socialiste complète, synchrone et moderne, d'une société équitable, démocratique et moderne, d’une gouvernance sociale sur une plateforme sociale numérique complète…



Dans l'après-midi du 9 janvier, les députés ont également adopté le projet de loi sur l'examen et le traitement médicaux (amendée)…-VNA