L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de SOM ASEAN Vietnam. Photo : VNA



Jakarta (VNA) - La 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM 56) et les réunions connexes discuteront des questions liées à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune de la région, non seulement l'Asie du Sud-Est mais aussi l'Asie et la vaste région indo-pacifique, a fait savoir l'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de SOM ASEAN Vietnam.Lors d’une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information à Jakarta, Vu Ho a précisé qu’il y aurait 17 réunions différentes entre les ministres des affaires étrangères de l'ASEAN, entre eux et les pays partenaires pour mettre en œuvre des priorités et des initiatives de la Présidence indonésienne de 2023 sur le thème «Statut de l'ASEAN : épicentre de la croissance ».L'ambassadeur a réitéré qu'au cours de ses 56 années de naissance et de développement, l'un des objectifs fixés par l'ASEAN est d’édifier et de développer une culture de dialogue et de coopération. Cette culture devient le style et la "marque" de l'ASEAN. C'est aussi l'objectif fixé par l'ASEAN lors de cette réunion.Il a déclaré que la centralité de l'ASEAN pourrait être clairement vu dans le thème "Statut de l'ASEAN : épicentre de la croissance" pour 2023. Il existe de nombreuses initiatives et idées à travers le monde concernant la région Indo-Pacifique. Pour sa part, l'ASEAN a également la “Vision de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique (AOIP)”. Par conséquent, la tâche assignée à tous les pays participants à cette réunion est de faire de l'AOIP un véritable document fondamental et central pour les activités de coopération régionale à l'ère moderne.Le diplomate vietnamien a estimé qu’il y aurait des questions épineuses lors de cette réunion comme la Mer Orientale, la situation au Myanmar, le détroit de Taïwan, nouveaux développements sur la péninsule coréenne... Dès lors, la deuxième tâche des pays est de trouver une voix commune à travers les mécanismes de l' ASEAN , ainsi que les rencontres et les échanges.Vu Ho a souligné que, depuis son adhésion à l'ASEAN, le Vietnam participait toujours aux activités du bloc régional dans un esprit de positivité et de responsabilité, et considérait l'ASEAN comme une partie intégrante de sa politique étrangère. Outre la mise en œuvre des résolutions, lignes directives, les options et les politiques du Parti et de l'État, la tâche centrale de la délégation vietnamienne à cette réunion est de contribuer au consensus commun de l'ASEAN ; d’assurer l'harmonie dans toutes les initiatives et les intérêts des pays, ainsi que la rationalité dans le traitement de toutes les questions soulevées.Enfin, l'ambassadeur Vu Ho a affirmé qu'une autre tâche importante du Vietnam à l'AMM-56 et aux réunion connexes est de soutenir les initiatives et les priorités du président de l'ASEAN cette année pour qu'elles deviennent réalité et soient le bien commun de toute l'association, contribuant de manière concrète et pratique au maintien de la paix, de la stabilité et du développement commun de toute la région. - VNA