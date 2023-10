Le ministre conseiller Nguyên Hoang Nguyên, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA



New York (VNA) - La Quatrième Commission (chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation) de l’Assemblée générale de l’ONU a tenu le 18 octobre à New York un débat général consacré à l’information.



Dans son discours prononcé au nom de l’ASEAN, le ministre conseiller Nguyên Hoang Nguyên, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné le rôle de plus en plus important de l'ONU dans la fourniture d'informations précises, fiables et équilibrées dans le contexte de tensions géopolitiques croissantes et de conflits mondiaux.



L'ASEAN appelle le Département de la communication globale (DCG) à continuer de fournir des informations complètes et objectives sur les questions internationales et à renforcer la coordination avec les organisations régionales afin de promouvoir la reconnaissance et la compréhension mondiales des activités et des priorités de l’ONU, a déclaré Nguyên Hoang Nguyên.



L'ASEAN estime que la technologie numérique offre de nouvelles opportunités au développement socio-économique, à l'éradication de la faim et à la réduction de la pauvreté dans de nombreux pays, contribuant ainsi à promouvoir la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).



L'ASEAN souligne également l'importance d'une transformation numérique inclusive, de la circulation transfrontalière des données, ainsi que des mesures visant à protéger les informations personnelles et à garantir la confiance dans l'économie numérique.



Le ministre conseiller Nguyên Hoang Nguyên a en outre exprimé les préoccupations communes de l'ASEAN concernant la tendance croissante des attaques contre les infrastructures civiles et d'information essentielles, la diffusion de fausses informations, les discours de haine et la cybercriminalité, soulignant le rôle important des gouvernements dans la lutte contre la diffusion d'informations fausses et trompeuses dans les médias.



Il a apprécié les efforts de l'ONU dans ce domaine, en particulier pour empêcher les mauvais acteurs d'utiliser l'identité et la réputation de l'ONU pour transmettre des informations mauvaises, malveillantes et fausses.



L'ASEAN s'engage à promouvoir la coopération avec les partenaires internationaux, y compris l'ONU, pour développer l'économie numérique, en particulier dans les domaines du commerce électronique et de la technologie financière numérique, et à accélérer les efforts visant à construire la communauté de l'économie numérique de l'ASEAN d'ici 2045, a affirmé Nguyên Hoang Nguyên. -VNA