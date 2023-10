Jakarta (VNA) - L'Indonésie a inauguré le 10 octobre le Forum de haut niveau de l'ASEAN sur la promotion du partenariat et du développement inclusif des personnes handicapées après 2025 dans la ville de Makassar, province de Sulawesi du Sud.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du forum, la ministre indonésie nne des Affaires sociales, Tri Rismaharini, a déclaré que le processus d'intégration des personnes handicapées dans l'ASEAN avait encore de nombreux défis au cours des 10 dernières années.Malgré de nombreuses réalisations, l'ASEAN est encore confrontée à de nombreux défis pour éliminer la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes handicapées, éliminer les obstacles auxquels elles sont confrontées et créer les conditions nécessaires à la participation des personnes handicapées dans de nombreux domaines différents, a-t-elle ajouté.Par conséquent, la ministre appelle les pays à affirmer leur engagement en faveur d'une vie meilleure pour toutes les personnes handicapées, à redoubler d'efforts et à prendre des mesures positives pour respecter la protection et la mise en œuvre des droits des personnes handicapées.La responsable indonésienne a souligné que ce forum n'était pas un programme caritatif pour les personnes handicapées, mais un investissement dans les ressources humaines, par conséquent, les personnes handicapées devraient être prises en charge et facilitées comme les autres personnes non handicapées.Le Forum de haut niveau de l'ASEAN sur la promotion du partenariat et du développement inclusif des personnes handicapées après 2025 a lieu du 10 au 12 octobre, avec la participation de représentants des pays membres de l'ASEAN et du secrétaire général de l'ASEAN Kao Kim Hourn, des représentants d'autres organisations internationales et régionales. - VNA