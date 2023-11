Jakarta (VNA) - La 17e réunion des ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) (ADMM-17) s’est achevée à Jakarta, en Indonésie, avec l’adoption d’une Déclaration commune pour la paix, la prospérité et la sécurité.

Vue d’ensemble de la 17e réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM-17). Photo : VNA Vue d’ensemble de la 17réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM-17). Photo : VNA

Les chefs des délégations participant à l’ADMM-17. Photo : qdnd.vn



La délégation vietnamienne, conduite par le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a contribué de manière responsable au succès global de l’événement.A l’ouverture de l’événement, le ministre indonésien de la Défense et président de l’ADMM 2023, Prabowo Subianto, a souligné que la paix et la sécurité étaient la base du développement économique et la garantie du progrès social.Si une région n’est pas stable et sûre, elle ne peut pas attirer les investissements, promouvoir le commerce et garantir un comportement social civilisé. C’est pourquoi le thème "Paix, prospérité et sécurité" de l’ADMM-17 est très approprié dans le contexte de changements complexes dans le monde, a-t-il réitéré.A cette occasion, les participants se sont mis d’accord sur des documents, notamment le projet d’amendement des procédures opérationnelles standard de l’initiative "ASEAN - Our Eyes" (AOE) et le document conceptuel sur le programme États-Unis-ASEAN des leaders émergents de la défense, et ont discuté d’autres contenus.En particulier, la conférence a adopté la Déclaration commune de Jakarta pour la paix, la prospérité et la sécurité, reconnaissant les menaces et défis traditionnels et non traditionnels en matière de sécurité ; les changements géopolitiques et géostratégiques dans la région et l’impact de la concurrence entre les grandes puissances qui pourraient affecter la sécurité et la prospérité de l’ASEAN.La Déclaration commune souligne clairement l’importance de respecter les principes et objectifs fondamentaux énoncés dans les Chartes des Nations Unies et de l’ASEAN, le Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), ainsi que de respecter le droit international et de maintenir la paix, la prospérité et la paix et la sécurité dans la région.Ce document aborde également l’importance du maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionales ; la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale et prendre des mesures pour résoudre les différends sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). – VNA