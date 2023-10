Jakarta (VNA) - Le Comité de coordination de la connectivité de l'ASEAN (ACCC) a débuté le 4 octobre un séminaire en ligne avec la participation de plus de 110 délégués en provenance d’agences en charge, d’agences sectorielles concernées et des coordinateurs nationaux.



Le séminaire de deux jours vise à relever les défis, à chercher des solutions pour renforcer la coordination et promouvoir la mise en œuvre du Plan directeur pour la connectivité de l'ASEAN (MPAC) en 2025.

L'ambassadeur Derry Aman, représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'ASEAN et président du Comité de coordination de la connectivité de l'ASEAN. Photo : ASEAN



Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur Derry Aman, représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'ASEAN et président de l'ACCC, a affirmé que la MPAC ainsi que d'autres initiatives de connectivité visaient à libérer et à optimiser le potentiel économique, apportant ainsi un maximum d'avantages à l'économie et au peuple de l’ASEAN.



Selon le diplomate indonésien, l'agenda MPAC post-2025 sera élaboré pour soutenir la Vision de la communauté de l'ASEAN 2045.



Lors du séminaire, les délégués ont discuté des meilleures pratiques en matière de coordination nationale et régionale, échangé des idées pour faire progresser la mise en œuvre du MPAC 2025 et étudié les priorités possibles pour l'agenda de connectivité de l'ASEAN après 2025.

Le séminaire se poursuivra le 12 octobre, portant sur les discussions avec les partenaires extérieurs. - VNA