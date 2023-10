L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a réaffirmé le soutien de l'ASEAN aux efforts de la communauté internationale pour un monde sans armes nucléaires. Photo: VNA



New York (VNA) - La Première Commission, chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale, de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a débattu le 13 octobre des armes nucléaires.S'exprimant au nom de l'ASEAN lors du débat à New York, aux Etats-Unis, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a réaffirmé le soutien de l'ASEAN aux efforts de la communauté internationale pour un monde sans armes nucléaires. L’élimination complète des armes nucléaires est la seule solution pour garantir l’absence d’emploi ou de menace d’emploi de ces armes.L'ASEAN soutient l'importance du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) dans le mécanisme mondial sur le désarmement, la non-prolifération des armes nucléaires et l'utilisation pacifique du nucléaire. L’ASEAN appelle les pays dotés d’armes nucléaires à remplir leurs obligations et engagements en matière de désarmement avec des feuilles de route et des actions spécifiques, en promouvant le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) comme un accord historique qui contribue à cet objectif. En attendant l’élimination complète des armes nucléaires, les pays doivent continuer à signer et à ratifier le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires pour qu’il entre rapidement en vigueur.L'ambassadeur Dang Hoang Giang a affirmé que l'ASEAN était déterminée à maintenir l'Asie du Sud-Est sans armes nucléaires. Il a également souligné l'engagement de l'ASEAN envers les travaux de la Première Commission visant à éliminer complètement les armes nucléaires pour la paix, la sécurité et le développement durable.-VNA