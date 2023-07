New Delhi (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Inde ont renoué leur coopération en médecine traditionnelle le 20 juillet, après une interruption de près de 10 ans, lors d’une conférence sur les médecines traditionnelles entre l'ASEAN et l'Inde tenue à New Delhi, en Inde.



L'événement visait à consolider la base commune pour partager les meilleures pratiques des deux parties en matière de médecine traditionnelle et à élaborer un plan d'action commun pour de futurs projets de coopération.



L'Inde accueillera également le premier Sommet mondial sur la médecine traditionnelle les 17 et 18 août à Gandhinagar, en même temps que la réunion des ministres de la Santé du G-20. Ce sommet mondial permettra d'échanger des pratiques précises, des essais scientifiques, des données et des initiatives, ainsi que de mettre à jour les contributions de la médecine traditionnelle aux tendances du développement durable.



Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de nombreuses communautés à travers le monde ont utilisé la médecine traditionnelle pour les soins de santé depuis des siècles. Actuellement, environ 40% des médicaments utilisés aujourd'hui sont basés sur des produits entièrement naturels, tandis que de nombreuses installations de recherche à travers le monde intègrent à la médecine traditionnelle des technologies modernes telles que l'application des génomes ou l'intelligence artificielle. -VNA