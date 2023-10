Hanoi (VNA) - Des experts en sécurité de l’information des pays membres de l’ASEAN et des cinq pays de dialogue que sont l’Inde, la République de Corée, le Japon, la Chine et l’Australie ont participé mercredi 18 octobre aux exercices d’incidents (ACID) de l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERTS) de l’ASEAN 2023.

Nguyên Duc Tuân, directeur par intérim du VNCERT/CC, souligne les cyberattaques complexes et sophistiquées. Photo : Vietnamnet

Au Vietnam, les équipes vietnamiennes d’intervention d’urgence en matière de cybersécurité/Centre de coordination (VNCERT/CC) du ministère de l’Information et de la Communication ont mené un exercice à Hanoi, qui était connecté à d’autres sites.Le directeur par intérim du centre, Nguyên Duc Tuân, a évoqué les cyberattaques complexes et sophistiquées et souligné l’importance de l’ACID 2023, qui vise à renforcer les capacités des forces chargées d’assurer la sécurité de l’information et de gérer les incidents concernés.Le programme contribue également à renforcer la coopération et l’échange d’expériences dans ce domaine, ainsi qu’à sensibiliser le public aux tendances émergentes en matière de cyberattaques, a-t-il ajouté.