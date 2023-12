Tokyo (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN et du Japon ont assisté dimanche 17 décembre à Tokyo au Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors du Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon. Photo : VNA



Les dirigeants des pays de l’ASEAN ont affirmé qu’ils apprécient la relation de solidarité et de coopération avec le Japon, le partenaire le plus ancien et le plus fiable de l’ASEAN, contribuant ensemble au développement de chaque partie ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région.



Après 50 ans de consolidation et de développement continus, la coopération ASEAN-Japon s’est désormais étendue à tous les domaines et les deux parties ont élevé leur relation au niveau de partenariat stratégique intégral en septembre 2023.

Les échanges commerciaux entre l’ASEAN et le Japon ont atteint 268,5 milliards de dollars et les capitaux d’investissement, 26,7 milliards de dollars en 2023. De nombreuses activités d’échange et culturelles aidant l’ASEAN à réduire l’écart de développement et à promouvoir le développement sous-régional ont été fortement mis en œuvre, contribuant ainsi à renforcer fermement les liens entre les deux parties.

Se tournant vers l’avenir, les deux parties ont convenu de développer leur relation de manière pratique et efficace, à la mesure de l’envergure du partenariat stratégique intégral, apportant des avantages pratiques à leurs populations.

En particulier, elles ont convenu de déployer des efforts pour maintenir et promouvoir les échanges commerciaux et les investissements, stabiliser les chaînes de production et d’approvisionnement dans la région et créer des conditions plus favorables pour les exportations vers leurs marchés respectifs. Dans le même temps, l’ASEAN et le Japon promouvront davantage les nouveaux domaines potentiels de coopération tels que l’économie verte, l’économie numérique et l’économie circulaire.

Les dirigeants se sont également engagés à renforcer la coopération dans de nombreux domaines, notamment les échanges entre les peuples, la coopération touristique, l’innovation, la transformation numérique, l’énergie, la gestion des catastrophes naturelles et la réponse aux changements climatiques, l’assurance de la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.

Les dirigeants des pays de l’ASEAN ont salué le fait que le Japon considère l’ASEAN comme une priorité de sa politique étrangère en général et de sa stratégie indo-pacifique (FOIP) en particulier, et s’engage à continuer de soutenir et d’aider l’ASEAN à construire sa Communauté et à promouvoir son rôle central dans la région.

A cette occasion, le Premier ministre japonais Kishida Fumio a annoncé un soutien d’une valeur de 40 milliards de yens (plus de 281 millions de dollars) pour les échanges entre les peuples, la coopération culturelle et éducative et de 15 milliards de yens pour les programmes d’échanges de personnel de la recherche internationale (suite à une contribution supplémentaire de 14,2 milliards de yens au Fonds d’intégration ASEAN-Japon (JAIF) annoncée en début d’année).

Les délégués participant au sommet ont discuté d’un certain nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun. Les pays ont estimé que dans un contexte de complexité, d’instabilité et de conflits croissants, les pays de la région doivent renforcer leur coopération pour maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement, en promouvant la culture de dialogue et la résolution pacifique des différends, y compris la Mer Orientale, sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a pris la parole lors de la séance principale du Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la portée historique du sommer et a apprécié l’esprit de solidarité et de coopération entre l’ASEAN et le Japon, qui trouvent leur expression dans les moments difficiles tels que la crise financière et monétaire asiatique de 1997-1998, le Covid-19 ou les catastrophes et intempéries dans chaque région.

Il a souligné que la relation avec le Japon est l’une des relations les plus fructueuses de l’ASEAN et a suggéré que dans le contexte où le monde et la région connaissent de nombreux «vents contraires» et de nombreux défis sans précédent, les deux parties devraient renforcer leur coopération et s’efforcer de faire du partenariat stratégique intégral ASEAN-Japon un symbole de la solidarité et de la coopération internationales.

En récapitulant et en tirant trois leçons profondes du développement de la relation ASEAN-Japon au cours des 50 dernières années, il a proposé trois orientations majeures pour que la relation ASEAN-Japon devienne un modèle, un facteur positif, jouant un rôle important pour assurer un environnement de paix, de stabilité, de développement mutuel et gagnant-gagnant dans la région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties renforcent davantage leur coordination stratégique et construisent conjointement une structure régionale ouverte, inclusive et fondée sur des règles, dans laquelle l’ASEAN jouerait un rôle central.

Le Japon devrait continuer de faire entendre sa voix pour soutenir la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale, soutenir activement les pays de la sous-région du Grand Mékong pour répondre efficacement aux défis de sécurité non traditionnels, relancer bientôt le mécanisme de coopération du Mékong et donner la priorité à la promotion de programmes et de projets visant à soutenir le développement durable l’esprit de «ne laisser personne de côté».

Le dirigeant vietnamien a mis l’accent sur l’investissement dans le facteur humain en tant que sujet, finalité, moteur et ressource pour le développement en général et les relations ASEAN-Japon en particulier, a salué les échanges socio-culturels et entre les peuples dans le cadre du «partenariat cœur à cœur» ASEAN-Japon, dont 500 activités pratiques commémorant les 50 ans des relations Vietnam-Sud-Japon en 2023.

Il a en même temps proposé de concrétiser la relation des «partenaires de cœur à cœur» en une relation «d’action à action» et «d’émotions à efficacité» avec des projets, programmes et plans de coopération pratiques et spécifiques dans le cadre du Partenariat stratégique intégral ASEAN-Japon.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné quatre connexions, suggérant que les deux parties renforcent leurs liens économiques, commerciaux et d’investissement, les considérant comme le point central et le moteur du développement du partenariat stratégique intégral ASEAN-Japon; promeuvent connectivité des infrastructures, en particulier les infrastructures stratégiques.

Il a exhorté à étendre les connexions à de nouveaux domaines, notamment l’innovation, la transformation numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie de la connaissance et l’agriculture intelligente, et en font un nouveau moteur de croissance, une nouvelle vitalité pour la coopération ASEAN-Japon dans les temps à venir ; et donnent la priorité à la connexion et à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, sans sacrifier le progrès, la justice sociale et l’environnement pour poursuivre une croissance simple.

Dans l’esprit de prendre la confiance politique comme fondement, la coopération économique comme moteur et les échanges entre les peuples comme centre, le dirigeant vietnamien s’est dit convaincu que le navire ASEAN-Japon surmontera tous les défis et continuera à naviguer vers des rivages lointains dans les 50 prochaines années et au-delà.

En clôture du sommet, les dirigeants ont adopté la «Déclaration de vision commune sur les partenaires de confiance en amitié et coopération ASEAN-Japon et son plan de mise en œuvre», comme base pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral ASEAN-Japon dans les temps à venir. – VNA