Des délégués à la première réunion du Comité conjoint de planification et d'examen (JPRC) de l'Initiative pour l'avenir de l'Australie pour l'ASEAN (Aus4ASEAN). Photo : VNA

Jakarta, 19 décembre (VNA) – L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Australie ont récemment tenu la première réunion du Comité conjoint de planification et de révision (JPRC) de l'Initiative Australie pour l'ASEAN (Aus4ASEAN) au Secrétariat de l'ASEAN à Jakarta en Indonésie.L'ambassadeur Bovonethat Douangchak, représentant permanent du Laos auprès de l'ASEAN et coordinateur national pour les relations de dialogue ASEAN-Australie, a coprésidé la réunion avec l'ambassadeur d'Australie auprès de l'ASEAN Will Nankervis.Aus4ASEAN Futures est l’investissement phare du partenariat stratégique global (CSP) ASEAN-Australie. Principalement axé sur le soutien à l’objectif de connectivité et d’intégration du pilier de la communauté économique de l’ASEAN (AEC), Aus4ASEAN Futures étendra bientôt son soutien flexible et axé sur la demande aux priorités de l’ASEAN aux trois piliers de la communauté de l’ASEAN.La réunion a approuvé le plan de priorisation glissant de l'Initiative Aus4ASEAN Futures pour la période de référence d'octobre 2022 à octobre 2023. La discussion s'est concentrée sur les principales réalisations de l'initiative jusqu'à présent, notamment le soutien à l'accord-cadre sur l'économie numérique (DEFA), à la stratégie de l'ASEAN pour Neutralité carbone ; ASEAN Tariff Finder, Initiative pour l’intégration de l’ASEAN et la mise en œuvre des Perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP).L’ambassadeur Nankervis a informé les États membres de l’ASEAN de la politique de développement international de l’Australie, notamment de nouveaux objectifs pour relever les défis dans la région de l’ASEAN afin de soutenir la croissance économique, les soins de santé, les investissements dans les infrastructures, le changement climatique et l’égalité des sexes.« En tant que premier partenaire de dialogue de l’ASEAN et partenaire stratégique global, l’Australie s’engage à approfondir son engagement avec l’ASEAN et à continuer de faire progresser une coopération tangible, flexible et fiable qui profite à l’ASEAN et à sa population. Grâce à Aus4ASEAN Futures, nous continuerons d’écouter et de répondre aux priorités de l’ASEAN », a-t-il déclaré.L’Ambassadeur Bovonethat Douangchak a souligné l’importance de la mise en œuvre des projets dans le cadre des initiatives successives Aus4ASEAN Futures ainsi que les rôles et performances clés du JPRC.Il a salué trois nouveaux projets approuvés au cours de la période considérée, en particulier « l'Atelier régional sur l'intégration de l'ASEAN : améliorer la mise en œuvre du plan de travail IV de l'IAI (2021-2025) », et entre autres.Le JPRC a convenu de domaines clés de coopération future, notamment en faveur du changement climatique, de la transition énergétique, du programme de l'ASEAN pour l'après-2025, des infrastructures et de la connectivité, de l'économie numérique, de la santé, de l'éducation et de la coopération maritime.Il soutiendra également les priorités des présidences de l’ASEAN et examinera les résultats du sommet spécial ASEAN-Australie en mars 2024. - VNA