Hanoi (VNA) – Un dialogue de haut niveau ASEAN-Australie sur les changements climatiques et la transition énergétique a eu lieu vendredi 29 septembre à Hanoi.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hung Viêt s’exprime lors du dialogue de haut niveau ASEAN-Australie sur les changements climatiques et la transition énergétique. Photo: VNA

L’événement co-organisé par le Vietnam, l’Australie et le Laos s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat stratégique global ASEAN-Australie, dans le cadre du 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie (2074-2023).S’exprimant lors du dialogue, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hung Viêt a déclaré que le Vietnam était engagé dans la réponse aux changements climatiques et appelait les partenaires internationaux à soutenir ce processus.Le Vietnam est bien conscient des impacts du changement climatique sur le développement durable et les moyens de subsistance de la population. C’est pourquoi, lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) en 2021, le pays s’est engagé à ramener ses émissions nettes à zéro d’ici 2050, a-t-il déclaré.Le Vietnam et le Groupe des partenaires internationaux (GPI) ont également adopté la Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).Parlant de l’intérêt commun de l’ASEAN pour la réponse au changement climatique et l’accélération de la transition énergétique, le vice-ministre Dô Hung Viêt a déclaré que les pays membres du bloc travaillaient en étroite collaboration dans diverses stratégies et plans d’action.Il a ajouté que l’ASEAN, y compris le Vietnam, considère l’Australie comme l’un des partenaires clés dans ce processus.Nous nous sommes coordonnés pour concrétiser nos engagements en faveur de la paix et de la durabilité dans la région, et l’ASEAN reconnaît le soutien de l’Australie au bloc, a-t-il indiqué.Le secrétaire général adjoint de l’ASEAN pour la Communauté socioculturelle de l’ASEAN, Ekkaphab Phanthavong, a également souligné la nécessité des efforts conjoints en matière d’adaptation aux changements climatiques.La coopération et le soutien avec des partenaires tels que l’Australie, notamment dans le domaine de la transition énergétique, sont cruciaux pour l’ASEAN.L’ambassadrice d’Australie pour les changements climatiques, Kristin Tilley, a déclaré que l’Australie souhaitait coopérer avec l’ASEAN dans tous les domaines, notamment les changements climatiques et la transition énergétique. L’Australie espère soutenir l’ASEAN pour sa croissance verte et prospère, a-t-elle ajouté.Les participants au dialogue ont partagé leurs expériences et proposé des recommandations et des solutions pour surmonter les difficultés, relever les défis liés à la réponse aux changements climatiques et accélérer le processus de transition énergétique, ainsi que profiter efficacement des opportunités et du potentiel de coopération dans le développement des énergies propres dans la région.Ils ont apprécié les efforts déployés par l’ASEAN au cours des dernières années et ont recommandé que l’ASEAN et l’Australie, en tant que partenaires stratégiques globaux, se soutiennent mutuellement et renforcent leur résilience pour répondre efficacement aux défis communs émergents, notamment les changements climatiques. – VNA