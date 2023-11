Hanoï (VNA) - L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Allemagne ont convenu d'intensifier leurs efforts pour renforcer leur partenariat de développement.



Des responsables des deux parties se sont récemment rencontrés pour la 7e réunion du Comité de partenariat de développement ASEAN-Allemagne (AG-DPC) au siège de l'ASEAN à Jakarta.



La réunion a noté des progrès substantiels réalisés dans la mise en œuvre des domaines de coopération pratique (Practical Cooperation Areas, PCA) ASEAN-Allemagne pour 2023-2027. Près de 69 % des lignes d’action de PCA ont été ou sont en cours d’application depuis son adoption l’année dernière.



Pour les temps à venir, les participants ont convenu de continuer à renforcer leur collaboration dans des domaines d'intérêt commun, notamment la cybersécurité, la sécurité énergétique, la culture et les échanges entre les peuples, la coopération entre les jeunes, la science, la technologie, l'innovation et la connectivité.-VNA