Hanoï, 13 octobre (VNA) - L'armée chinoise enverra des troupes à Yogyakarta, en Indonésie, pour participer aux exercices en direct organisés par le groupe de travail d'experts (GTE) sur l'assistance humanitaire et les secours en cas de catastrophe (HADR) de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM-Plus) du 14 au 21 octobre.

Photo : AFP

S'exprimant lors d'une conférence de presse le 13 octobre, le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Zhang Xiaogang, a déclaré que l'exercice serait organisé sous la forme d'équipes mixtes et qu'il consisterait principalement en des exercices sur table et en direct sur l'aide humanitaire et la réduction des catastrophes en Chine. le contexte de catastrophes naturelles majeures, et mener des discussions et échanges académiques dans des domaines connexes.Il a déclaré que depuis le début de cette année, l'armée chinoise avait activement mené l'Initiative de sécurité mondiale, participé au groupe de travail électronique ADMM-Plus sur l'action humanitaire contre les mines (HMA), aux exercices réels de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à l'exercice HADR. de Cobra Gold 2023, approfondissant continuellement la coopération pratique dans le cadre du mécanisme ADMM-Plus.- VNA