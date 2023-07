Hanoï (VNA) - Le Forum international ASEAN - Chine 2023 sur l'innovation et la coopération pour le développement durable s’est clôturé le 16 juillet au Guangxi, en Chine.



Cet événement de trois jours a vu la participation de nombreux officiels et experts de Chine et des pays membres de l'ASEAN, ainsi que de représentants d'organisations internationales, d'entreprises et d'instituts de recherche.



Les participants ont échangé des points de vue sur des sujets tels que le transfert de technologies vertes, les villes touristiques et l'expérience dans la construction de zones nationales d'innovation démontrant les objectifs de développement durable (ODD).



Selon James George, représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Chine, le partenariat dynamique et de longue date entre la Chine et l'ASEAN témoigne de la puissance de la collaboration régionale et peut jouer un rôle crucial dans l'accélération des progrès vers l'ambition partagée des ODD.-VNA