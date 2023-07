L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de la délégation vietnamienne de la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM). Photo : VNA

Jakarta (VNA) - La prochaine 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) et les réunions connexes discuteront de toutes les questions liées à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune de toute la région, non seulement de l'Asie du Sud-Est, mais aussi de l'Asie et des région Indo-Pacifique, selon l'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de la délégation vietnamienne de la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM).Cette réunion, qui se tiendra à Jakarta, en Indonésie, du 10 au 14 juillet, avec 17 réunions entre les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et entre les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'ASEAN et leurs partenaires, est la prochaine étape dans la mise en œuvre des priorités et des initiatives de la présidence indonésienne de 2023 sur le thème « La stature de l'ASEAN : Au cœur de la croissance », a déclaré le diplomate vietnamien.Celui-ci résumera toutes les réalisations obtenues ou les problèmes encore existants au cours des six premiers mois de cette année, décrivant ainsi les orientations de la coopération de l'ASEAN d'ici la fin de l'année, ainsi que les questions internationales et régionales. Les sujets abordés lors de la réunion seront tous des questions brûlantes liées à la paix, à la stabilité et au développement de la région.