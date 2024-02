Hanoi (VNA) - L’article écrit par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2024) a apporté son concours d’énergies au Parti et au peuple tout entiers pour réaliser avec succès l’objectif d’un peuple riche, d’un pays puissant, démocratique, équitable et civilisée.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo : VNA

Dans son article intitulé "Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du Parti, volonté de bâtir le Vietnam plus puissant, civilisé, culturel et héroïque", que l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a présenté dans son intégralité, le leader du Parti a dépeint sa vision d’un Vietnam puissant.Dès le début, l’article montre que le Parti a traversé de nombreuses périodes de développement du monde et de l’humanité. Depuis lors, le Parti a déterminé les objectifs corrects de chaque étape et a dirigé le développement du pays conformément à chaque période du développement mondial, a noté le professeur associé-Docteur Hà Quý Quỳnh, chef du bureau du personnel et de l’inspection de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam.L’article du leader du Parti a passé en revue et évalué les réalisations et les leçons d’expérience essentielles que le Parti, le pays et le peuple ont obtenues à travers les étapes historiques: (1) Naissance du Parti, sa conduite de la révolution et sa conquête du pouvoir (1930-1945) ; (2) Guerre de résistance nationale, rétablissement de la paix dans le Nord ( 1946-1954) ; (3) Edification du socialisme au Nord ; lutte pour la libération du Sud et la réunification du pays (1955-1975) ; (4) Surmonter les conséquences de la guerre, protéger l’intégrité territoriale de la Patrie, progresser vers le socialisme (1976-1985) ; (5) Mener l’œuvre de rénovation, bâtir le pays plus prospère et plus beau ; élargir les relations extérieures, s’engager proactivement et activement dans l’intégration internationale globale et extensive ; Jamais le pays n’a eu une œuvre, un potentiel, une position et un prestige international aussi importants qu’aujourd’hui (1986-2023) ; et (6) Céblébration du centenaire du Parti en 2030.Selon le Docteur Trân Quang Dâu, du bureau du Comité du Parti du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, l’article du secrétaire général Nguyên Phu Trong résume le processus de naissance du Parti, sa direction de la lutte pour l’indépendance nationale et la libération du Sud et la réunification du pays, sa direction des efforts visant à surmonter les conséquences de la guerre, à mettre en œuvre l’œuvre de rénovation et d’intégration internationale.Au cours des 94 dernières années, le Parti a toujours été la fierté de la nation vietnamienne, le dépositaire de la confiance du peuple, l’avant-garde politique, le dirigeant légitime unique, le seul dirigeant légitime de la nation, le facteur déterminant de toutes les victoires de la révolution vietnamienne, a-t-il affirmé.Le Docteur Trân Quang Dâu a trouvé bien à son goût la partie de l’article sur la mise en œuvre de rénovation et d’intégration internationale, estimant que le secrétaire général du Parti en a tiré une conclusion profonde.Cette partie énonce non seulement un certain nombre de politiques, d’orientations majeures et de questions générales, globales et complètes à ce sujet, mais aussi des contenus et des exigences très spécifiques et détaillés en matière de discipline, de moralité et d’intelligence de chaque organisation et de chaque membre du Parti, a-t-il indiqué.Le Docteur Trân Quang Dâu a espére que cet article se répandra et marquera profondément l’esprit de chaque membre du Parti, de chaque citoyen, de chaque organisation sur l’histoire glorieuse du Parti, de la nation héroïque pour conjuguer leurs efforts et contribuer à réaliser avec succès la voie socialiste choisie par le Parti, le président Hô Chi Minh et le peuple. – VNA