Lors de la cérémonie de célébration. Photo : VNA

Buenos Aires (VNA) - Les ambassades du Vietnam, de Thaïlande, d'Indonésie, des Philippines et de Malaisie en Argentine, en coordination avec le ministère argentin des Affaires étrangères, ont organisé une cérémonie tenue le 11 août à Buenos Aires pour marquer le 56e anniversaire de la fondation de l'ASEAN (8 août).L'ambassadrice des Philippines, Grace Cruz-Fabella, présidente tournante du comité de l'ASEAN à Buenos Aires (ACBA), a passé en revue la formation et le développement du bloc depuis 1967, soulignant les réalisations notables dans tous les domaines qui ont fait de l'ASEAN une communauté unie, dynamique et réputée.Avec un PIB total de près de 3.600 milliards de dollars, l'ASEAN est devenue la troisième économie d'Asie et la cinquième du monde, a-t-elle déclaré.Elle a également souligné le potentiel de la coopération de l'ASEAN avec l'Argentine, en particulier dans le commerce, l'investissement et la technologie numérique.Le vice-ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Tettamanti, a décrit l'ASEAN comme un partenaire clé dans la politique extérieure de l'Argentine. Parmi les 10 principaux partenaires commerciaux de l'Argentine, deux sont des pays membres de l'ASEAN.Il a souligné l'engagement du gouvernement argentin à renforcer les relations avec l'ASEAN non seulement dans les domaines traditionnels comme le commerce, mais aussi dans la science et la haute technologie, l'énergie atomique à des fins pacifiques, l'industrie spatiale et l'intelligence artificielle.A cette occasion, les pays de l'ASEAN ayant des missions diplomatiques en Argentine ont présenté aux invités les costumes traditionnels et les cultures culinaires distinctives de chaque nation.- VNA