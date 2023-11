L’archipel de Cát Bà a été reconnu Réserve mondiale de biosphère par l’UNESCO en 2004.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

L’archipel de Cát Bà, district de Cát Hai, ville de Hai Phong (Nord), comprend 367 îles et îlots, s’étendant sur environ 300 km². Situé à quelque 30 km du centre-ville de Hai Phong et à environ 140 km de Hanoï, il se trouve au cœur du golfe du Tonkin.



Le site baie de Ha Long - archipel de Cát Bà a été inscrit en septembre 2023 par l’UNESCO au patrimoine naturel mondial.



D’une superficie de 153 km², l’île de Cát Bà est la plus grande de l’archipel, et la troisième du Vietnam après Phú Quôc (province de Kiên Giang, Sud) et Cái Bâu (province de Quang Ninh, Nord). Son point culminant atteint 331 m. Il s’agit d’une zone karstique tropicale submergée, créant un paysage pittoresque et magnifique, semblable à celui de la baie de Ha Long (Quang Ninh).



Les îles et îlots de l’archipel présentent des pics et des formations karstiques uniques ou regroupés, avec des falaises abruptes émergeant de la mer aux eaux cristallines.



Sur l’île de Cát Bà, on trouve de spectaculaires grottes et vallées karstiques telles que Trung Trang, Hùng Son, Gia Luân, Tai Lai (maintenant appelé Viêt Hai)...



L’archipel de Cát Bà abrite des forêts tropicales humides sur les îles calcaires, des mangroves, des récifs coralliens, des tapis d’algues et un réseau de grottes. Il constitue un site d’une grande importance pour la conservation de la biodiversité, répondant aux critères d’une réserve mondiale de biosphère établis par l’UNESCO.



Le 2 décembre 2004, ladite organisation l’a officiellement reconnu Réserve mondiale de biosphère.



La superficie totale de la Réserve de biosphère de Cát Bà dépasse les 26.000 ha, comprenant le Parc national de Cát Bà et plus de la moitié de la baie de Lan Ha. Elle est subdivisée en deux zones centrales (conservation stricte et sans impact humain), deux zones tampons (permettant un développement économique limité, lié à la conservation), et deux zones de transition (pour le développement économique).



Lan Ha parmi les plus belles baies du monde



L’un des sites célèbres qui attirent les touristes nationaux et internationaux sur l’île de Cát Bà est la baie de Lan Ha, l’une des plus belles du monde. Située à l’est de l’île de Cát Bà, elle fait le lien entre Cát Bà et la baie de Ha Long.



La baie de Lan Ha compte plus de 400 îles et îlots, ainsi que 139 petites plages de sable qui l’entourent, sur une superficie de plus de 7.000 ha, dont plus de 5.400 ha font partie du Parc national de Cát Bà sous la gestion de la Réserve mondiale de biosphère reconnue par l’UNESCO.



Doté d’une faune et flore très riche et de grottes magnifiques, ce parc national est une destination touristique fascinante. En plus des espèces végétales comme le bambou, le kim giao (le nom scientifique : Nageia fleuryi)…, on y trouve également de très anciens arbres à litchi, dont certains affichent des circonférences impressionnantes. La beauté exceptionnelle du paysage du site est complétée par son grand intérêt biologique.-CVN/VNA