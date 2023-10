Vientiane (VNA) - La cérémonie de mise en ligne du magazine électronique Aloun Mai, organe de théorie politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), a eu lieu dans l'après-midi du 9 octobre à Vientiane.Il s'agit d'un projet parrainé par la rédaction de la revue vietnamienne «Communiste» et le groupe vietnamien Viettel , illustrant l'amitié entre les deux organes de théorie politique des deux Partis en particulier et des deux pays en général.Étaient présents à la cérémonie Khamphanh Pheuyavong, chef de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du PPRL, ainsi que des dirigeants de grands organes lao de presse...Vanhlati Khamvanvongsa, rédacteur en chef du magazine Aloun Mai, a déclaré que l'ouverture du magazine électronique Aloun Mai contribuerait à mieux répondre aux besoins croissants d'information des lecteurs, à améliorer l'efficacité du travail de sensibilisation et à bien accomplir les tâches politiques assignées par le PPRL.A cette occasion, Khamphanh Pheuyavong, chef de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du PPRL, a remercié la revue vietnamienne «Communiste» et le groupe vietnamien Viettel pour leurs aides.Le magazine électronique Aloun Mai contribuera également à renforcer la communication sur la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Laos et du Vietnam.-VNA