Luang Prabang capitalise sur sa culture pour développer le tourisme. Photo : Getty Images

Hanoï (VNA) - La province de Luang Prabang au Laos encourage les entreprises et les résidents locaux à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, en les transformant en expériences touristiques exceptionnelles pour attirer davantage de visiteurs.



Le directeur adjoint du Département provincial de l'information, de la culture et du tourisme, Vongdavon Vongxayalath, a déclaré que cette décision vise également à renforcer le développement de l'artisanat et des spécialités traditionnelles afin de générer des emplois et d'améliorer les moyens de subsistance locaux.



De janvier à septembre, Luang Prabang a accueilli près de 780.000 visiteurs (soit une hausse de 121,49 % sur un an), dont plus de 600.000 étrangers.



La province espère attirer plus d'un million de touristes en 2023 et près de 3 millions en 2024, lors de l'Année du tourisme au Laos.-VNA