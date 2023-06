Vientiane (VNA) - La 5e session de la 9e Assemblée nationale (AN) du Laos s'est ouverte lundi matin 26 juin à Vientiane, sous l’égide du président de l'AN Xaysomphone Phomvihane.

Étaient présents le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos Thongloun Sisoulith, le Premier ministre Sonexay Siphandone et d’autres dirigeants du Parti et de l'État lao.S'exprimant à l'ouverture de la session, Xaysomphone Phomvihane a précisé les principaux contenus qui seraient examinés comme le rapport sur les résultats de la gestion économique du gouvernement au cours du premier semestre et le plan pour le second ; le rapport sur le développement socio-économique ; le rapport sur le plan d'investissement public 2024 ; le rapport financier du premier semestre ; les résultats de la mise en œuvre du Programme national de résolution des difficultés socio-économiques et des problèmes de drogue ; le rapport sur le projet de Stratégie décennale de l'exploitation minière (2021-2030) avec vision jusqu'en 2035 ; le rapport sur la stratégie de protection sociale ; le rapport sur la gestion nationale des ressources en eau à l'horizon 2030.L'AN lao devrait également examiner, commenter et adopter de nombreux nouveaux projets de loi - sur la s an té, les dispositions relatives à l'emploi, l'impôt foncier et les jeunes lao - et six lois amendées - sur les banques commerciales, la pêche et l’aquaculture, les animaux sauvages, la publication, la protection des droits de l'enfant et les tribunaux militaires.