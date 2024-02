Le bourg de Sa Pa de la province de Lao Cai figure dans le top 25 des destinations tendances des « Travelers’ Choice Awards Best of the Best en 2024 ». Photo: VNA



Lao Cai (VNA) - Lao Cai poursuit ses efforts pour diversifier ses services et concevoir de nouveaux produits pour accueillir 8,5 millions de visiteurs en 2024.



Début 2024, Lao Cai a connu de bonnes nouvelles pour son secteur du tourisme. En effet, pendant les trois jours des vacances du Nouvel An (du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024), cette province montagneuse du Nord a dénombré plus de 155.000 visiteurs, soit une augmentation de 27% par rapport à la même période de 2023. Le chiffre d’affaires total du secteur a atteint environ 467 milliards de dongs, soit une hausse de 9% en rythme annuel.



Le bourg de Sa Pa de la province de Lao Cai figure dans le top 25 des destinations tendances des « Travelers’ Choice Awards Best of the Best en 2024 », annoncé par Tripadvisor, le plus grand site de voyage au monde.



Le charmant bourg de montagne occupe la 5ème place de cette liste. Pittoresque et plein de charme, il est le lieu parfait pour une randonnée en montagne ou une visite des rizières en terrasse. Son église gothique en pierre, située au centre, rappelle l'influence française. Les visiteurs peuvent profiter de la cuisine vietnamienne ou européenne dans les restaurants du centre-ville et ne pas manquer le célèbre "marché de l'amour" du samedi soir, réputé pour être l'un des événements les plus animés et les plus intéressants pour les célibataires.



Pendant les vacances du Nouvel An lunaire du Dragon 2024 (du 8 au 14 février), Lao Cai devrait attirer un grand nombre de touristes. La province a préparé de nombreuses activités culturelles et sportives pour apporter des expériences intéressantes aux visiteurs durant cette période. Elle a également multiplié les contrôles pour détecter rapidement et traiter strictement les organisations et les individus qui ne garantissent pas les règles d'ethique en matière de tourisme.



En 2023, le nombre de visiteurs à Lao Cai a atteint plus de 7 millions et les revenus se sont chiffrés à environ 22.000 milliards de dongs, soit 1,5 fois plus qu'en 2022. La forte reprise du tourisme à Lao Cai en 2023 a créé un élan favorable à « l'industrie sans fumée » en 2024, avec l'objectif d'accueillir 8,5 millions de visiteurs et d’enregistrer un chiffre d'affaires de plus de 27.000 milliards de dongs.



Selon Ha Van Thang, directeur du Service provincial du Tourisme, en 2024, Lao Cai renforcera la planification de développement de produits et services touristiques dans chaque localité.

Ainsi, Sa Pa continuera de créer des produits touristiques uniques, le point culminant étant les « Festivals des 5 saisons » que sont le festival du printemps, le festival de la saison de l'amour, le festival d'été, le festival d'automne et le festival d'hiver. Chacun proposera de nombreuses activités culturelles, artistiques, sportives et touristiques exceptionnelles. Sa Pa espère que les festivals des 5 saisons attireront davantage de touristes et prolongeront leur séjour.



Lao Cai s’emploie par ailleurs à faire du district de Bao Yen un centre de tourisme spirituel du Nord-Ouest et, plus largement de tout le pays. Ce district possède trois reliques historiques et culturelles au niveau national, sept au niveau provincial et le temple Bao Ha, qui attirent chaque année plus d'un million de visiteurs.

La course de chevaux traditionnelle dans le district de Bac Ha attire des dizaines de milliers de touristes. Photo: VNA





La ville de Lao Cai est orientée pour devenir une zone touristique attractive avec des services de divertissement haut de gamme (casino, golf, parc d'attractions, centre événementiel international), ainsi qu’une « passerelle » pour amener des touristes au Yunnan (Chine) et vice versa.



En plus de créer des produits et services touristiques typiques dans chaque localité, Lao Cai continue de multiplier les activités de promotion. Parallèlement, Lao Cai organisera des festivals et des foires de tourisme telles que la Foire internationale du tourisme à Lao Cai, le Festival de courses de chevaux traditionnelles dans le district de Bac Ha. En particulier, la province s’efforcera de faire du Festival du fleuve Rouge un point culminant de sa série d'événements culturels et touristiques en 2024 et les années suivantes.-VNA