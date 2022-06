Fruits du dragon. Photo d'illustration: VNA

Lao Cai (VNA) - Le 27 juin, la partie chinoise a réimporté à titre expérimental des produits agricoles vietnamiens via la porte-frontière internationale n° II de Kim Thanh (province vietnamienne de Lao Cai), et ce avec trois articles qu’étaient des fruits du dragon, des litchis et des mangues.



En raison des politiques chinoises pour la prévention et le contrôle du COVID-19, depuis le 17 février, le dédouanement des produits agricoles à la porte-frontière internationale n° II de Kim Thanh était suspendu. Le 27 juin, la partie chinoise a réimporté à titre expérimental des produits agricoles du Vietnam pour évaluer la réponse aux exigences de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19.



Actuellement, les organes compétents de Lao Cai continuent de travailler avec la partie chinoise pour résoudre des problèmes afin de créer des conditions plus favorables aux exportateurs et importateurs de produits agricoles vietnamiens.-VNA