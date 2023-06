Des représentants des clubs d'yoga partipant à la célébration de la 9e Journée internationale du yoga (21 juin). Photo : baolaocai.vn

Lao Cai (VNA) - Le Comité populaire de la province montagneuse du Nord de Lao Cai, l'ambassade de l'Inde au Vietnam et la Fédération vietnamienne de yoga ont organisé le 24 juin une cérémonie pour célébrer la 9e Journée internationale du yoga (21 juin).L'événement est l'une des activités pour célébrer les 120 ans du tourisme de Sapa et marquer le 51e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde (7 janvier 1972) et le 16e anniversaire de l'établissement de la Partenariat stratégique Vietnam - Inde (6 juillet 2007).Le point culminant de la célébration est une performance de yoga "Salut le soleil - Salut le sommet de Fansipan" au sommet de Fansipan, avec la participation de plus de 500 personnes de 25 clubs de yoga nationaux et internationaux.C'est la deuxième fois que Lao Cai se joigne à la célébration de la Journée internationale du yoga, qui aide à promouvoir la pratique du yoga et à renforcer l'amitié et la coopération culturelle entre la province de Lao Cai et les localités indiennes dans les temps à venir, a estimé la vice-présidente du Comité populaire provincial de Lao Cai, Giang Thi Dung.L'événement permet aux habitants locaux d'apprendre davantage sur le pays, le peuple indien et le yoga, a-t-elle ajouté.De son côté, l'ambassadeur indien au Vietnam Sandeep Arya a déclaré qu'il était impressionné par la popularité du yoga au Vietnam alors que la 9e Journée internationale du yoga de cette année est fêtée dans 35 villes et provinces du pays.A cette occasion, Lao Cai a lancé un nouveau produit touristique nommé "Guérison" avec lequel les visiteurs peuvent avoir des visites combinant la pratique du yoga et les connaissances indigènes sur les soins de santé. -VNA