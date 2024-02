Point presse sur la conférence annonçant la planification provinciale pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, et la promotion des investissements à Phu Yen 2024. Photo: VNA



Phu Yen (VNA) - Dans l'après-midi du 26 février, le Comité populaire de la province de Phu Yen (Centre) a donné un point presse sur la conférence annonçant la planification provinciale pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, et la promotion des investissements dans cette localité en 2024.



La conférence annonçant la planification provinciale pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, et la promotion des investissements dans la province de Phu Yen en 2024, aura lieu le 3 mars prochain dans la ville de Tuy Hoa. Plus de 650 délégués seront présents.



Vo Dinh Tien, directeur du Service du Plan et de l'Investissement de Phu Yen, a déclaré que lors de cette conférence, sa province annoncerait 67 projets d'investissement prioritaires pour appeler les investisseurs nationaux et étrangers à verser des fonds.



Phu Yen s'efforce d'atteindre un taux de croissance moyen d’environ 8,5 à 9 %/an sur la période 2021-2030. Le revenu moyen par habitant d'ici 2030 atteindra environ 150 à 156 millions de dongs.-VNA