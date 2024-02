Hanoi (VNA) – Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a eu le 20 février une séance de travail avec la province de Diên Biên (Nord-Ouest) sur les préparatifs de l’Année nationale du tourisme 2024 et les activités pour célébrer le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954 - 2024).

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, et le secrétaire du Comité provincial du Parti de Diên Biên, Trân Quôc Cuong, ont coprésidé la réunion. Photo : Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

L’Année nationale du tourisme est le plus grand événement national de l’année dans l’industrie du tourisme. En 2024, la province de Diên Biên aura l’honneur d’accueillir cet événement lié au 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu.

S’exprimant lors de la séance de travail, le ministre Nguyên Van Hùng a souligné que les activités commémorant le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu constituent un événement politique très important auquel s’intéressent les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.

Ces activités commémoratives ne contribuent pas seulement à susciter la fierté du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, mais contribue également à promouvoir le développement socio-économique de la province de Diên Biên, dont le tourisme est identifié comme l’un des piliers de Diên Biên.

Dans son rapport sur l’Année nationale du tourisme 2024, le directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trùng Khanh, a déclaré que l’Année nationale du tourisme 2024 était l’un des plus grands événements touristiques, et qu’elle aurait lieu tout au long de l’année, avec son ampleur et sa portée à l’échelle nationale.

Un spectacle lors du Festival des fleurs de bauhinia 2023 à Diên Biên (Nord-Ouest). Photo : VNA

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organisera un concours de propagande et une grande exposition d’affiches, le 4e Championnat national des clubs de parapente 2024, la Semaine du film commémorant le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu...

En conclusion de la réunion, le ministre Nguyên Van Hung a réaffirmé les significations et l’importance des événements commémorant le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu et de l’Année nationale du tourisme 2024.

L’Année nationale du tourisme 2024 doit mettre en vedette l’histoire glorieuse et héroïque de Diên Biên Phu, exploiter et promouvoir des valeurs culturelles uniques, pour contribuer au développement du tourisme ainsi qu’au développement socio-économique de la province de Diên Biên dans les années à venir.

Il est prévu que la cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme - Diên Biên de 2024 aura lieu dans la soirée du 16 mars sur la place du 7 mai de la ville de Diên Biên Phu et sera retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam.

Dans le cadre de l’Année nationale du tourisme de Diên Biên de 2024, sont prévus 169 programmes et événements, dont 13 programmes et événements nationaux organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et/ou par d’autres ministères et branches au niveau central. La province de Diên Biên organisera 28 programmes, événements et activités. 128 événements seront organisés par 33 provinces et villes relevant du ressort central. – NDEL/VNA