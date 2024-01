Diên Biên (VNA) - La cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme - Diên Biên Phu 2024 et du Festival des fleurs de bauhinia sera officiellement inaugurée le 16 mars dans la ville de Diên Biên Phu sur le thème "Retour au pays des fleurs de bauhinia".

Programme artistique inaugurant le Festival des fleurs de bauhinia 2023. Photo baovanhoa.vn



Offrande d’encens au temple des martyrs sur le champ de bataille de Diên Biên Phu, cémonie d’inauguration de l’Année nationale du tourisme suivie d’un feu d’artifice à haute altitude, concours de photos, défilé de costumes traditionnels des minorités ethniques, festival de la danse xoe des Thai et de la flûte khen des H’mong, concours de sports traditionnels, exposition de produits culturels traditionnels et touristiques typiques du Nord-Ouest auront lieu tout au long de cet événement du 13 au 18 mars.



Cet événement a pour ambition de faire la promotion des destinations touristiques du Vietnam en général et de la province de Diên Biên en particulier, d’attirer les touristes internationaux et de promouvoir le tourisme national, contribuant à faire de Diên Biên une destination touristique attrayante de la moyenne et haute région du Nord.



Le Festival des fleurs de bauhinia, dont la première édition remonte à 2014, vise également à célébrer le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, des 115 ans de fondation de la province de Diên Biên, du 75e anniversaire de la fondation du Comité du Parti de la province de Diên Biên.



Terre possédant une riche histoire, Diên Biên est dotée d’un relief diversifié, d’un climat frais, de paysages naturels majestueux et des groupes ethniques aux cultures authentiques et diversifiées. Elle dispose donc d’un grand potentiel pour développer diverses formes de tourisme telles que tourisme historique, spirituel, culturel, écologique, communautaire, de divertissement ou de santé.

Comme 2024 est une année charnière dans la mise en œuvre des objectifs du Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021 – 2025, Diên Biên s’est fixé l’objectif d’atteindre un taux de croissance du PIB supérieur à 10,5%.



Au cours de 2024, la province s’efforcera d’augmenter la production alimentaire à environ 282.000 tonnes, de réduire le taux de pauvreté à 22%, d’accueillir plus de 1,3 million de touristes et de réaliser une recette de plus de 2 200 milliards de dôngs (soit environ 90,2 millions de dollars), contribuant ainsi à développer le tourisme et à dynamiser le développement socio-économique local. – VNA