Des gens de Dien Bien. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la province de Dien Bien (Nord) ont présidé le 21 février à Hanoï une conférence de presse pour présenter l'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024.



Selon le comité d'organisation, l'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024 aura pour thème "Gloire de Dien Bien Phu - Expériences sans fin". Il s'agit d'un événement culturel, économique et social typique associé au 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954 - 7 mai 2024).

S'exprimant lors de la conférence, la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a précisé que l'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024 compterait 169 programmes et événements, dont 13 programmes et événements à l’échelle nationale qui seront organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme , des ministères, secteurs du ressort central. La province de Dien Bien est chargé de 28 programmes, événements et activités et 33 localités du pays s’occupent de 128 autres.

Vu A Bang, vice-président du Comité populaire provincial de Dien Bien, s'attend à ce que cette année, Dien Bien accueillera 1,3 million de visiteurs et réalisera une recette touristique d’environ 2 200 milliards de dongs (90,2 millions de dollars). En 2023, Dien Bien a accueilli, pour la première fois, plus d'un million de visiteurs, soit une augmentation de près de 25 % par rapport à la même période en 2022, atteignant 107 % de son plan annuel, dont 7 500 visiteurs internationaux.

L'Année nationale du tourisme - Dien Bien 2024 devrait constituer un élan important pour aider la situation socio-économique en général et le tourisme local en particulier à prospérer, en créant les conditions nécessaires pour attirer des ressources d'investissement pour le développement et sortir de nouveaux produits attrayants, et aussi une motivation pour le développement socio-économique de la province en 2024 et les années suivantes, a-t-il ajouté.



La cérémonie d'ouverture aura lieu le soir du 16 mars sur la place 7-5 de la ville de Dien Bien Phu. Il y aura également un spectacle spécial, un tir de feux d'artifice, une célébration du 70ème anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu... - VNA