Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président français Emmanuel Macron. Photo : VNA

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang. Photo : VNA

Paris (VNA) - On peut dire qu'en 2023, le Vietnam et la France ont mis en œuvre un riche programme d'activités, répondant à des grands événements dans les relations bilatérales, reflétant la profonde maturité et l'approfondissement des relations entre les deux pays, a déclaré l'ambassadeur Dinh Toan Thang dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information à Paris (France).On peut citer une série d'activités commémorant le 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris dans des villes marquées par la présence à cette époque de la délégation vietnamienne de négociation en France ; l’entretien téléphonique entre le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et le président français Emmanuel Macron et la rencontre entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le président Macron en marge de la 28e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28). Ces contacts ont confirmé une fois de plus les échanges étroits de haut niveau et la vision partagée entre les deux pays sur la direction du renforcement des relations bilatérales.À cela s'ajoutent une série d'activités d'échange dans de nombreux domaines, à travers de nombreux canaux. Le Vietnam et la France ont organisé des célébrations du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques à Hanoï et à Paris. Les deux pays ont également effectué des visites ministérielles dans de nombreux domaines de coopération, outre celle de 50 délégations de branches, localités, entreprises et partenaires vietnamiens en France, a rappelé l’ambassadeur.Selon le diplomate, l'année 2023 marque également le redémarrage dynamique des mécanismes de coopération bilatérale tels que la 12e Conférence de coopération décentralisée Vietnam - France et les consultations politiques entre les deux départements régionaux du ministère des Affaires étrangères à Hanoï, la 3e Dialogue stratégique et coopération de défense à Paris.Selon l'ambassadeur, la détermination des dirigeants, le soutien de toutes les couches sociales, le dynamisme des partenaires constituent des bases importantes pour porter les relations Vietnam-France vers une nouvelle hauteur dans les temps à venir pour faire face aux défis communs du développement et de la stabilité.Enfin, le diplomate a insisté sur le fait que les deux pays continueraient de maintenir et de renforcer les mécanismes d'échange de haut niveau pour encourager la coopération dans tous les domaines allant du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies à l'éducation, l'innovation, la transformation numérique, la transition verte, la culture et l'échange entre les peuples, en passant par la médecine, la pharmacie, la formation des ressources humaines, le tourisme et la coordination dans les forums multilatéraux et le soutien aux efforts de paix, de coopération et de développement dans la région et dans le monde. –VNA